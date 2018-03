Jazz Culture : Dictionnaire amoureux du jazz - Patrice Blanc-Franquard

" Déambuler avec passion dans le jazz, ce paradis privé, est l’un de mes grands bonheurs. Mais la musique est assurément un art mystérieux. Et les codes de certaines formes de jazz peuvent parfois sembler incompréhensibles, si l’on ne s’arme pas d’une certaine forme de curiosité, qui est je crois le meilleur défaut du monde. C’est pourquoi, avec cette soixantaine de récits de vies de musiciens (et musiciennes !), de lieux, d'évènements, de disques cultes, j’ai voulu aborder autrement cette musique, le jazz, passion de toute ma vie, et faire de ce Dictionnaire amoureux une collection d’aventures, de destins, pour ne pas dire de légendes, qui font la très riche histoire de cette musique."

