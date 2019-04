Jazz Culture : “Derek Bailey” de Jean-Marc Montera

« En tant que guitariste,Derek Baileya influencé mon parcours de manière décisive : le choc provoqué par l’écoute de son duo avec le musicien américain Anthony Braxton m’a en effet interdit un usage habituel de l’instrument et m’a, bien plus encore, conduit à reconsidérer totalement mes positions sur la musique et la manière de la pratiquer. Basée sur l’analyse de la réalité musicienne, cette monographie dessinera, du moins je l’espère, un portrait sensible de Derek Bailey qui donnera aussi quelques repères pouvant aider à la compréhension de ce qui se trame derrière l’improvisation libre. »

Jean-Marc Montera est un guitariste français. Co-fondateur du GRIM à Marseille en 1978, il a improvisé et expérimenté sur scène comme sur disque auprès de musiciens tels que Thurston Moore et Lee Ranaldo, Fred Frith, Barre Phillips, Loren Connors ou André Jaume. En 2013, il rendait sur What's Up? un bel hommage aux femmes de la Beat Generation.

Le livre paraîtra courant mai 2019 aux éditions Lenka Lente et est d'ores et déjà disponible à la pré-commande