Jazz Culture : David Rothenberg et ses canaris malinois à Pantin

Jeudi 15 février à partir de 19h30 le musicien et philosophe naturaliste, David Rothenberg nous offre un concert/conférence, à la Dynamo de Banlieues Bleues à Pantin (93), avec des lives et des extraits vidéo d'expériences tout à fait étonnantes avec des cigales, des baleines... Et, autre première mondiale, un live improvisé avec des canaris malinois, des oiseaux réputés très doués pour le dialogue musical !

Puis à partir de 21h le clarinettiste donnera un concert. Bien connu pour son exploration du langage musical humain et animal, il mettra en musique, pour cette création, dans un esprit très jazz, l'immense traité d'ornithologie d'Olivier Messiaen. Son quartet sera composé de la grande pianiste free Marilyn Crispell et de deux musiciens Norvégiens Gunhild Seim et Benedicte Maurseth.

Pour avoir un aperçu de “Why Birds Sing” cliquez ici !

David Rothenberg (clarinette)

Marilyn Crispell (piano)

Gunhild Seim (trompette et électroniques)

Benedicte Maurseth (violon hardanger)