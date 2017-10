Jazz Culture : Daniel Humair, Vincent Lê Quang, Stéphane Kerecki - Modern Art

Un partenariat France Musique !

L’album “Modern Art” paru chez Incises, initié par le peintre et batteur de jazz de renommée mondiale Daniel Humair, réunit avec lui deux des plus talentueux représentants de la génération actuelle : Vincent Lê Quang (Riccardo Del Fra, Aldo Romano, Henri Texier...) et Stéphane Kerecki (Victoire du meilleur album de jazz 2015 avec “Nouvelle Vague”). Ce trio se donne comme sujet de visiter musicalement des grands peintres de notre temps.

Que ces relations soient des relations amicales, des collaborations, des similitudes dans le geste, l’improvisation et la couleur, tous ces liens avec le jazz participent à la création d’une famille artistique, à laquelle le trio Modern Art se propose de rendre hommage.

Daniel Humair explique : “Il s’agit d’une invitation à la découverte. Ces musiques signées Vincent Lê Quang, Stéphane Kerecki et moi-même, ce ne sont pas vraiment des hommages ; je préfère l’idée de correspondances, de parallèles, de rencontres, d’affinités, de curiosités. Nous avons choisi plusieurs peintres du XXe siècle. Soit nous avions telle ou telle composition dans notre besace qui correspondait à l’univers pictural d’un artiste, soit nous avons composé en regard de l’oeuvre du peintre.

L’esprit plus que la lettre. "Modern Art", ce sont des voisinages, des cousinages, des associations libres. Je suis musicien et peintre, mais je ne cherche pas à établir de lien direct entre les deux expressions : le lien, si il y a, ce sont les couleurs, mais pas au premier degré. « Le rouge, c’est Sonny Rollins, le bleu, c’est Bill Evans », ce serait trop facile !…”

Où écouter Mordern Art :

vendredi 13 octobre à 21h au cinéma Balzac à Paris (75) dans le cadre du festival Jazz et Images

