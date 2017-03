Jazz Culture : Chacun sa vie

Ils ne se connaissent pas, mais tous ont rendez-vous pour décider du sort d’un de leurs semblables.

Avant d’être juges, avocats ou jurés, ils sont d’abord des femmes et des hommes au tournant de leurs existences, avec leurs rêves et leurs secrets, leurs espoirs et leurs limites, tous sous un même soleil, chacun avec sa part d’ombre.

Dans une jolie ville de province, le temps d’un festival de jazz, la vie va jongler avec les destins…

La musique originale du film a été composée par Francis Lai (notamment le générique), Dimitri Naïditch, Laurent Couson et Ahmet Gülbay. On y entend aussi Donny McCaslin.

Scénariste : Claude Lelouch

Dialoguiste : Valérie Perrin

Dialoguiste : Grégoire Lacroix

Dialoguiste : Pierre Uytterhoeven

Dialoguiste : Claude Lelouch

Adaptateur : Valérie Perrin

Adaptateur : Grégoire Lacroix

Adaptateur : Pierre Uytterhoeven

Adaptateur : Claude Lelouch