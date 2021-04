Jazz Culture : célébration du dixième anniversaire de la Journée internationale du jazz le 30 avril

L'année 2021 marque le 10e anniversaire de la Journée internationale du jazz.

Depuis son adoption par la Conférence générale de l'UNESCO en 2011, chaque année, le 30 avril, des personnes du monde entier unissent leurs forces pour célébrer le jazz comme outil universel de promotion de la paix, du dialogue, de la diversité et du respect de la dignité humaine.

La Journée internationale du jazz a connu un succès relatif au cours de cette décennie, devenant la seule célébration annuelle du jazz au monde. Il s'agit d'un mouvement qui mobilise chaque année des institutions sur tous les continents, par le biais de programmes éducatifs, de spectacles, d'actions de proximité et de couverture médiatique.

à lire aussi article Paris, ville hôte de la journée internationale du jazz

Cette année, la célébration comprendra un concert all-star, avec des artistes de renommée internationale et des spectacles (respectueux de la distanciation sociale) du monde entier, ainsi qu'une série de programmes éducatifs - y compris des master classes - et d'initiatives de sensibilisation de la communauté qui auront lieu dans plus de 190 pays.

La Journée internationale du jazz, proclamée en novembre 2011 par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), veut sensibiliser la communauté internationale aux vertus du jazz comme outil éducatif, et comme force de paix, d'unité, de dialogue et de coopération renforcée entre les peuples.

Elle rassemble les gouvernements, les sociétés civiles, les institutions éducatives, les citoyens, les artistes et les amateurs de jazz du monde entier autour de célébrations multiples et variées qui viennent honorer ce genre musical, ses racines et sa contribution à l'édification de sociétés plus inclusives.

Depuis sa création, la journée a mis en valeur le rôle diplomatique du jazz, qui, par l’essence même de sa musique, a la capacité de rapprocher les peuples aux quatre coins du globe et le pouvoir de renforcer le dialogue, la compréhension mutuelle, la liberté d'expression, le respect des droits humains et la diversité.

(extrait du communiqué de presse)