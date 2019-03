Jazz Culture : ce mois-ci sur Qwest TV

Le 13 juillet 2017, en direct du Montreux Jazz Festival, le producteur légendaire Quincy Jones et le programmateur Reza Ackbaraly ont annoncé la création de Qwest TV, le nouveau média audiovisuel dédié au jazz et à ses musiques connexes. Une idée simple : être le Netflix du jazz… Pour gagner l'un des 5 abonnements gratuits pour 3 mois, répondre à en cliquant ici.

Qwest TV Premium est la première plateforme mondiale de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) entièrement dédiée au jazz et à ses musiques affiliées. Les différents types de contenus mettent en avant la diversité du jazz mais aussi son influence majeure dans l’histoire de la musique actuelle à travers des incursions vers d’autres styles. Chaque film est accompagné d'une présentation écrite par des journalistes professionnels et des experts du jazz de renommée internationale (BBC Radio 3, Jazzwise, Noisey, The New Yorker, DownBeat, Radio Nova, Libération, Pitchfork...)

« Sur notre site Web principal, www.qwest.tv, les mélomanes et amateurs de jazz et de ses musiques affiliées peuvent profiter d'une grande variété de contenus gratuits, allant des sélections de disques à des interviews d'artistes, renommés et émergents, en passant par des portraits, des reportages écrits ou vidéo et même des quiz afin de nourrir notre passion commune. Nous avons constitué une équipe de journalistes internationaux afin de refléter le meilleur de l'actualité mondiale ». Reza Ackbaraly, Co-fondateur de Qwest TV

Chaque mois, la playlist d’Open Jazz pour Qwest TV.

En mars : Roy Hargrove, Gretchen Parlato, Archie Shepp & Joachim Kühn, Michel Portal & Bojan Z, Chick Corea, Jacky Terrasson et Roland Kirk.