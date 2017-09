Jazz Culture : Caroll Vanwelden - Sings Shakespeare Sonnets 3

"Toutes les bonnes choses sont trois", la chanteuse et pianiste belge Caroll Vanwelden a donc pensé à écrire une trilogie de jazz sur les sonnets de Shakespeare. Le thème des 154 Sonnets de Shakespeare a été adapté par la compositrice et pianiste en 2012 et 2014 pour les volumes 1 et 2.

Sur le dernier enregistrement de cette trilogie, “Caroll Vanwelden - Sings Shakespeare Sonnets 3” chez Jazznarts Records, elle nous montre encore une fois son approche très originale et très propre à l'interprétation des sonnets les plus célèbres du grand maître anglais.

Où écouter Caroll Vanwelden

vendredi 29 septembre à 21h au BIX Jazzclub à Stuttgart (Allemagne)