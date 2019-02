Jazz Culture : Bucket of Blood, mémoire de jazz - Steve Potts et Michel Edelin

Soir après soir, au bar du club parisien 7 Lézards, Michel Edelin a recueilli le témoignage de son ami Steve Potts.« Après le dernier set, explique-t-il, le récit de ses rencontres, de sa vie aux États-Unis, de son arrivée en France… captivait un petit auditoire fait de musiciens et d’habitués du club. Quand l’un d’entre eux s’est exclamé « C’est fabuleux ce que tu as vécu, dommage que ça reste entre nous… », “Bucket of Blood” était né… et vient de paraître aux éditions Lenka Lente.

Steve Potts est un saxophoniste de jazz américain. Remarqué pour sa longue collaboration avec Steve Lacy, il a aussi croisé la route de John Coltrane, Miles Davis, Eric Dolphy, Chico Hamilton, Herbie Hancock, Ron Carter, Charles Lloyd, Wayne Shorter, Tony Williams…

Michel Edelin est un flûtiste de jazz français. Partenaire régulier de Steve Potts du temps des 7 Lézards, il a aussi souvent joué aux côtés de François Méchali, Jean-Jacques Avenel ou Jacques Di Donato et a invité Nicole Mitchell et Steve Lehman à augmenter ses propres formations.

