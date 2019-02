Jazz Culture : Bucket of Blood, mémoire de jazz - Lecture et projection

Samedi 16 février, de 17h à 19h, rencontres, lecture et projection au salon Jacques Kerchache du Musée du Quai Branly - Jacques Chirac à Paris, à l’occasion de la parution de “Bucket of Blood, Mémoire de jazz” de Steve Potts et Michel Edelin. aux éditions Lenka Lente (la rubrique Jazz Culture du lundi 25 février lui sera consacrée).

Les saxophones de Steve Potts ont croisé les routes de Miles Davis, Wayne Shorter, John Coltrane, Eric Dolphy, Tony Williams, Ron Carter, Charles Lloyd, Steve Lacy, Chico Hamilton, tous ces musiciens qui ont fait l’histoire du jazz.

Projection du film documentaire “Jazz is Steve Potts” de Jacques Goldstein (2002) et lectures par le comédien Jean-Luc Debattice.

Une rencontre aura lieu avec le saxophoniste Steve Potts, l’auteur et musicien Michel Edelin et le réalisateur Jacques Goldstein.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

