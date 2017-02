Jazz Culture : "Broadway, La Comédie musicale américaine" de Didier C. Deutsch

"Broadway, La Comédie musicale américaine" de Didier C. Deutsch avec une préface de Jean-Luc Choplin paraît chez le Castor Astral.

La comédie musicale a un tel rayonnement à travers le monde qu’on ne peut plus ignorer son importance. Mais le livre de référence manquait !

West Side Story, La Mélodie du bonheur et Un américain à Paris : autant de triomphes pour porter la comédie musicale. Maintenant, c’est Hollywood qui envahit Broadway, avec par exemple The Lion King, dans sa 19e année à l’affiche.

Broadway, c’est l’histoire d’un pays qui a connu de grands bouleversements sociologiques (guerres mondiales, crise de 1929…) ayant permis un mélange de peuples issus de l’Europe de l’Est avec les Noirs américains influencés par le jazz et les negro spirituals.

Broadway, c’est l’histoire d’un quartier et de sa mutation avec le succès d’un genre musical. Didier Deutsch nous raconte Times Square et ses néons clinquants. L’ouvrage comporte de nombreuses photos de l’impressionnante collection personnelle de l’auteur.

Didier C. Deutsch est vice-président chargé du catalogue Universal Music USA. Il vit à New York.

Nommé deux fois aux Grammy Awards, il a travaillé en tant que producteur avec Dave Brubeck, Tony Bennett, Johnny Mathis et des compositeurs de Broadway tels que Stephen Sondheim (A Little Night Music), Cy Coleman («Barnum»), Charles Strouse («Annie») et Maury Yeston («Nine»).

Il couvre l’actualité de Broadway pour divers magazines depuis plus de 45 ans et a notamment produit le coffret de 5 CD intitulé Broadway, The American Musical.