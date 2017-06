Jazz Culture : "Bordeaux Jazz en France, 1867 - 2017" par Christian Sallenave

Christian Sallenave, Docteur en sociologie, Enseignant Chercheur Sociologie des professions et anthropologie des espaces progrmmés, conçus et vécus, auteur, directeur des Éditions Bastingage, vient de faire paraître "Bordeaux Jazz en France, 1867 - 2017".

L'Aquitaine " pays du jazz " durant les Trente Glorieuses ...

Aujourd'hui en 2017, dans les décibels de la mondialisation, comment écouter, jouer et vivre du jazz à Bordeaux, dans sa métropole et sa Nouvelle Aquitaine ?

Des réjouissances d'un siècle et demi dont tout "amateur" de jazz, tirera d'utiles enseignements et dégustera les saveurs incomparables.

Grâce aux irremplaçables contributions d'une cinquantaine de jazzmen et jazzwomen, et autant de professionnels et d'amateurs du jazz, qui font de leurs points de vue bien plus qu'un big band, une vraie et savoureuse oeuvre de concert de cette musique singulière, plurielle et universelle à la fois.

Avec Christian Sallenave, sociologue et musicien de formation, auteur du livre, François Hubert, Directeur du Musée d'Aquitaine et auteur de la préface, et un tableau de Clément Garnung (page 4 couverture), des photos de R.S. (dont la page 1 couverture) et de Roberto Granci, des archives d'un siècle et demi de jazz, proto jazz, traditionnel, classique, moderne et contemporain.

Une soirée exceptionnelle, "Dédicaces musicales", au Forum des Arts et de la Culture de Talence, a eu lieu le 8 juin à 19 h avec Christian Sallenave qui a présenté le livre, avec trois orchestres de jazz :

le duo Alain Barrabès (piano) et Jérôme Gatius (clarinette) ;

l'Affinity Trio de Francis Fontès (piano), Dominique Bonadéi (contrebasse) et Philippe Valentine (batterie) ;

Capucine, Quartet de Jérôme Gaucher (guitare), Félix Robin (vibraphone) Jérôme Galvan (batterie)et Louis Laville (contrebasse).