Jazz Culture : Blue Note Records, Beyond the Notes

« Blue Note Records : Beyond the Notes » (Au-delà des notes) explore la vision de l'emblématique label de jazz américain. Depuis sa création en 1939, Blue Note a créé un environnement propice à l'épanouissement de la créativité, encourageant les artistes à repousser leurs limites créatives, à la recherche de modes d'expression sans compromis. Le résultat est une musique empreinte de cœur, d'originalité et de conscience sociale. Après une sortie cinéma applaudie par la critique, le film est maintenant disponible en DVD, Blu-ray et digital.

Les créateurs inattendus de Blue Note sont deux immigrants allemands passionnés de jazz, Alfred Lion et Francis Wolff, qui avaient fui le nazisme pour démarrer une nouvelle vie aux États-Unis. Le principe de respect de la liberté qui sous-tendait le label, leur a valu l’amitié et la confiance de la communauté jazz. La première équipe de Blue Note a été constituée par un optométriste du New Jersey qui travaillait au noir en tant qu’ingénieur du son (Rudy Van Gelder), un graphiste passionné de musique classique (Reid Miles) et par les musiciens les plus incroyables que la planète ait connu.

Grâce à des sessions d’enregistrement récentes, des archives rares et des conversations avec des artistes emblématiques de Blue Note, ainsi que son président actuel, Don Was, le film révèle l’intimité d’un label dont l’héritage reste vital dans le climat politique actuel. Les artistes légendaires Herbie Hancock et Wayne Shorter se joignent aux musiciens d’aujourd’hui tels que Robert Glasper et Ambrose Akinmusire. Leurs réflexions nous ramènent aux figures très influentes du passé qui ont construit l'héritage de Blue Note: Thelonious Monk, Bud Powell, John Coltrane, Art Blakey, Horace Silver et Miles Davis.

Le jazz et le hip-hop sont également examinés en parallèle, non seulement pour l'utilisation de samples de jazz par des artistes comme Cypress Hill, A Tribe Called Quest, De La Soul et Eminem, mais également dans l’étude des racines de ces deux genres.

Le film représente les valeurs que le jazz incarne et que Blue Note défend depuis sa création : liberté d'expression, égalité et dialogue, des valeurs dont nous pouvons toujours nous inspirer et qui sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient à la création du label.

La cinéaste suisse Sophie Huber a acquis son expérience de cinéaste en tant que membre d'un collectif de films berlinois pour qui elle a co-réalisé plusieurs films avant de réaliser son premier long métrage documentaire, « Harry Dean Stanton: Partly Fiction », un film acclamé par la critique et présenté au Festival du film de Venise en 2012. « Blue Note Records: Beyond The Notes » est son deuxième documentaire. (extrait du communiqué de presse)

“ Blue Note Records: Beyond The Notes ” (film de Sophie Huner - 86 minutes)

Bonus track : “ Bayyinah” interprété par Blue Note All Stars (15 minutes)

Bonus track : “Masqualero” interprété par Blue Note All Stars (10 minutes