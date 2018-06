Jazz Culture : Blue Giant de Shinichi Ishizuka

Dai Miyamoto est en terminale. Il fait partie de l’équipe de basket, travaille à mi-temps dans une station service, et vit seul avec son père et sa petite soeur. Surtout, il s’est pris de passion pour le jazz depuis le collège. Et pour le saxophone. À tel point qu’il joue tous les jours sur les berges de la rivière, peu importe les conditions météo. Qu’il pleuve, qu’il vente ou que la canicule soit au rendez-vous, il joue. Il veut être un géant du jazz et reste persuadé qu’il peut y arriver. Seulement, pour cela, il va devoir se confronter à la réalité : entre les explications aux amis, les premières représentations chaotiques et diverses rencontres, la détermination de Dai va être mise à rude épreuve.

Jérôme Badini, qui propose une playlist sur Spotify pour accompagner la lecture explique : “ Blue Giant estun manga qui swingue !Certains grincheux y verront peut-être trop de poncifs sur le jazz en général et le saxophone en particulier. Personnellement, j'y vois un ouvrage très frais qui peut ouvrir au jazz de nouveaux et jeunes adeptes. Il contient de nombreux détails qui prouvent que Shinichi Ishizuka a bossé son sujet ! La première planche, par exemple, où l'on voit le protagoniste humecter son anche avant de la placer sur le bec de son sax, ravira les initiés et intriguera les novices… De plus, _contrairement à une constante dans l'univers manga, le héros de Blue Giant n'est pas un génie_. C'est un type sans véritable talent qui est touché par le jazz comme on peut l'être par la foudre et qui, à force de travail et d'acharnement, aura voix au chapitre !”

, © Glénat

“Blue Giant” ouvre les portes d’un nouveau monde en 10 volumes. Le volume 2 paraîtra le 04 juillet, au moment de la Japan Expo, le plus gros salon dédié au manga et à la culture japonaise, qui se tiendra à Villepinte du 05 au 08 juillet.

La suite des parutions :

Charlie Parker - Now’s The Time

Miles Davis - So What

Bill Evans - Waltz For Debby

Johnny Griffin - The Message

Dexter Gordon - Clubhouse

John Coltrane - Blue Train

Benny Golson - My Blues House