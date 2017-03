Jazz Culture : Billie Holiday Sunny Side

Jusqu'au 27 mai, reprise du spectacle "Billie Holiday-Sunny Side" à la Folie Théâtre à Paris (75)

Créé dans sa forme actuelle en 2011, après un travail d'écriture reliant éléments biographiques (extraits de l'autobiographie, essais et biographies de Billie Holiday), et paroles des chansons de la grande dame du blues, le spectacle rend hommage à cette immense artiste et compte à ce jour 95 représentations, avec notamment deux participations au festival off d'Avignon en 2014 et 2015.

C'est un seul en scène de 1h15 qui alterne les tableaux joués et dansés. Les chorégraphies, qui relaient le jeu théâtral et illustrent les épisodes chantés de l'histoire, ont été élaborées par Naïsiwon El Aniou, nourries à la fois de son travail théâtral sur le personnage de Billie, et des influences de la danse afro-américaine. La danse, mêlée au jeu théâtral, vient transposer la grâce du chant de Billie. La pièce nous plonge dans la vie d'une chanteuse qui a transformé les épreuves de son existence dans la sublime voix qu'il nous reste aujourd'hui, et à laquelle l'univers sonore du spectacle fait la part belle.