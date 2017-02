Jazz Culture : Big Mama trombone

Parution aux éditions Little Village Music du conte musical "Big Mama Trombone" de Claude Clément, illustré par Lucie Vandevelde et raconté par Yolande Moreau, sur des musiques classiques et jazz pour, avec et autour du trombone.

Big Mama n’est vraiment pas une grand-mère comme les autres ! Dans le bistrot-restaurant familial où elle passe la journée derrière les fourneaux, elle se détend en jouant du trombone à coulisse, pour le malheur des uns et le plaisir des autres. Sa petite-fille Célia est curieuse de découvrir les secrets de cette mamie hors du commun, très attachée à son instrument de musique.