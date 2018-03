Jazz Culture : Bessie Smith - Stéphane Koechlin

Bessie Smith (1894-1937) est l’une des artistes les plus célèbres des années 1920 et 1930. Après une enfance très pauvre, « L’Impératrice du blues » a interprété les plus fameux classiques du genre : Saint Louis Blues, Jailhouse Blues, Careless Love… Ses chansons évoquent la Grande Dépression, la Prohibition, la discrimination envers les Afro-Américains…

Son mode de vie (femme noire, bisexuelle, noctambule notoire, amatrice de gin et de drogues) et sa mort brutale dans un accident de voiture forgent sa légende, au point d’être intronisée au National Women Hall of Fame. Bessie Smith jouit toujours d’une aura indéniable, inspirant des artistes commeBillie Holiday, Janis Joplin, Nina Simone ou Norah JonesI