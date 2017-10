Jazz Culture : Berceuses et balladines jazz

Le livre - CD “Berceuses et balladines jazz” aux éditions Didier Jeunesse propose un éveil musical, de Barbra Streisand à Stevie Wonder en passant par les Beatles, autant de tubes qui nous enchantent. Ceilin Poggi, de sa voix douce, reprend ces grandes mélodies en s’adressant aux bébés. Le compositeur et pianiste Thierry Eliez a imaginé des reprises simples et soyeuses, pour plonger dans un univers musical réconfortant, une bulle de tendresse.

Chaque chanson est sublimée par un poème délicat de Murielle Szac. Des poèmes qui touchent du doigt les sentiments forts et indescriptibles éprouvés par les jeunes parents. L’illustratrice Ilya Green vient compléter ce merveilleux tandem, musical et poétique, et incarne sur le papier la beauté et la fragilité de tout-petits.