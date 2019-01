Jazz Culture : Benjamin Boone, Philip Levine - The Poetry of Jazz, vol 2

Sans le savoir ni le prévoir, le saxophoniste et compositeur Benjamin Boone a passé sa vie à préparer sa collaboration avec Philip Levine. Fasciné depuis longtemps par la musicalité inhérente du spoken word, Benjamin Boone a croisé le chemin du poète, lauréat du Prix Pulitzer et professeur à la California State University, et ils ont fini par travailler en étroite collaboration pendant les trois années qui ont précédé la disparition de Philip Levine en 2015.

L’album de Benjamin Boone et Philip Levine, “The Poetry Of Jazz”, témoigne d’un partenariat unique dans un domaine de plus en plus exploré dans le monde du jazz. Ce “Volume Two” qui paraît chez Origin, propose 14 poèmes et 3 compositions instrumentales de Benjamin Boone. Le lauréat du prix U.S. Poet Juan Felipe Herrera n’y va pas par quatre chemins : “Boone sait où les choses appelées poésie vivent : un ocelot perdu au milieu des eaux, un dieu de la pluie en forme de ciel qui s'abat sur nous… Il est un des très rares à pouvoir capturer la magie de la poésie de Philip et à l’exprimer pour la rendre visible par tous… Avec lui, on est ici au-delà des mots, très haut au pays des muses”.