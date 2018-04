Jazz Culture : Barry Harris, un maître en master-class à Paris

Barry Harris est l'un des pianistes de jazz et enseignants les plus respectés dans le monde. L'orthodoxie du bebop ! Il est considéré par beaucoup comme le meilleur interprète de la musique de Bud Powell, Tadd Dameron et Thelonious Monk et a joué avec les plus grands (Miles Davis, Dizzy Gillespie, Dexter Gordon ...).

Sa méthode personnelle d'enseignement est depuis des décennies une source d'inspiration pour beaucoup de musiciens de jazz du monde entier.

La Master-Class de Barry Harris sur le site de l'American School of Modern Music

Renseignements/réservations : catherinelancien@me.com / +33 6 82 23 86 82

