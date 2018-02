Jazz Culture : Baccalauréat Musique 2018 - Birdland

Le jazz est cette année de nouveau au programme du Baccalauréat Musique, avec Birdland de Weather Report, tube planétaire paru 1977 sur l’album Heavy weather, qui a propulsé le groupe au-devant de la scène et a été repris par la suite par de nombreux musiciens. Pour le Bac Musique, les candidats de l’option facultative, devront comparer trois reprises sélectionnés du morceau original.

1. In album Heavy weather - Weather Report (1977), version originale

2. In album Extensions - The Manhattan Transfer (1979)

3. In album Back on the Block - Quincy Jones (1989)

4. In album Minimal Movie - Ensemble Hyperion (2000)

Pour y voir plus clair dans cette thématique, un guide d’analyse est disponible dans le dossier multimédia Bac Musique 2018.

Et ce n’est pas la première fois que le jazz est à l’honneur au Bac ; depuis deux éditions, parmi les œuvres imposées pour l’option de spécialité, une thématique jazz est construite autour de la diversité des influences du bassin méditerranéen : le Jazz et l’orient, avec cinq musiciens mariant les influences des musiques de tradition orale du bassin méditerranéen et du jazz occidental :

Ibrahim Maalouf, They don't care about us, in album Diagnostic

Rabih Abou-Khalil, Mourir pour ton décolleté, in album Songs for Sad Women

Avishai Cohen, Aurora, in album Aurora

Jasser Haj Youssef, Friggya, in album Sira

Marcel Khalifé, Caress, in album Caress

Pour en savoir plus sur différentes options, ainsi que sur toutes les subtilités de l'épreuve, un kit pratique du bachelier est consultable ici.

