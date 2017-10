Jazz Culture : Jazz News n°66 de octobre 2017

A la Une du n°66 du magazine Jazz News de octobre 2017 "Jimmy Smith, l'homme au bras d'orgue"

Au sommaire du magazine :

Portrait de Roberto Negro , le pianiste à suivre de très presque ( invité d'Open Jazz le jeudi 19 octobre )

, le pianiste à suivre de très presque ( ) Club de rencontres de Robin Fincker

Interview de Louis Sclavis et Vincent Courtois qui discutent B.O. et cinéma

Ananlyse de Marl Guiliana et Antonio Sanchez, les nouveau empereurs de la batterie ?

Et toujours, le courrier des lecteurs et la Page Jaune

Pour connaître le kiosque "Jazz News" le plus proche de chez vous : http://tinyurl.com/zelmmue

À noter : on peut le consulter sur I-Pad, avec un sommaire interactif, des diaporamas sonorisés, des séquences vidéos, plus de 80 extraits de musique, des partages sur les réseaux sociaux, possibilité de copie des dates de concerts dans son agenda, etc...