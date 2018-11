Jazz Culture : Art Pepper - No Limit

L’auteur de roman noir et musicien de jazz Dominique Delahaye est à l’initiative du livre/disque “Art Pepper - No Limit”, hommage au saxophoniste disparu. Y participent, douze auteurs de polar (donct Marc Villard, Jean-Bernard Pouy, Patrick Pécherot, Sylvie Granotier, Laurence Biberfeld…) et douze illustrateurs et illustratrices (Jean-Christophe Chauzy, Anthony Pastor, Aude Samama, Léonie Bischoff…). Les douze nouvelles s’inspireront des titres de douze compositions d’Art Pepper que les auteurs ont choisies, et devront se dérouler l’année où le titre a été enregistré pour la première fois.

Ils vont également enregistrer ces douze compositions en frottant les mélodies et les harmonies du saxophoniste avec des rythmiques et un environnement musical influencé par l’électro-jazz.

“Art Pepper est un immense saxophoniste. Sa discographie prolifique est un voyage à travers le jazz : swing, bop, free, latin, funk, ballades, il a (presque) tout joué, sans jamais rien perdre de son style. La marque des plus grands. Sa musique a évolué au gré de ses influences et de ses rencontres. L’inventivité et le lyrisme de ses improvisations pourraient presque faire oublier qu’il est aussi un technicien hors pair.

S’il était hanté par la musique et l’idée qu’il se faisait de la perfection, il a souvent sombré dans de nombreuses addictions qui ont en partie ruiné sa carrière. Impossible de faire la part des choses entre l’insatiable quête musicale de l’artiste et les chaos de sa vie personnelle. Dans les deux cas, les expériences extrêmes l’ont toujours irrémédiablement attiré. La mise en danger permanente, comme mode de vie.

Jazz et roman noir, l’idée n’est pas neuve. Mais peut-être jamais leur rencontre n’a été aussi légitime que dans Straight life, la biographie qu’il a écrite à quatre mains avec sa femme Laurie.

C’est la lecture de ce texte magnifique autant que l’écoute de ses fantastiques enregistrements, qui nous ont donné envie de nous lancer dans l’aventure de ce livre/disque en hommage à ce grand du saxophone alto. À travers les textes et les arrangements des titres que nous avons choisis, nous voulons montrer l’étonnante modernité de la musique et de l’écriture d’Art Pepper.”