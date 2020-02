Jazz Culture : "Aretha Franklin, Amazing Grace" livre de Aaron Cohen

Le livre de Aaron Cohen "Amazing Grace” paraît chez GM Editions.

Lorsque, en janvier 1972, Aretha Franklin chante dans la New Temple Missionary Baptist Church de Los Angeles, devant caméras et stars du rock, nul n’imagine encore la dimension internationale que va prendre cet événement.

Le travail de détective mené ici par Aaron Cohen est impressionnant. Et néophytes comme amateurs avisés trouveront dans ce livre les raisons de l’enthousiasme soulevé par cet album désormais culte, dont l’enregistrement tient autant à ses acteurs qu’à ce qui se tramait en coulisse. À travers de nombreuses interviews de spécialistes du gospel, des analyses sociétales, musicales et théologiques, cet ouvrage richement illustré, plonge profondément dans ces années soixante et soixante-dix, celles du combat pour les droits civiques indissociable de l’histoire de la chanteuse, en décryptant les influences et l’impact qu’a eu et qu’a toujours “Amazing Grace”.

Ce livre avait été précédemment publié avec CD et DVD, et cette fois-ci, il est publié uniquement en version livre.

Journaliste au magazine DownBeat et au Chicago Tribune, Aaron Cohen est avant tout un passionné de musique, spécialiste de la soul et du gospel. Avec “Amazing Grace d’Aretha Franklin”, il signe un travail de fond rare sur un disque qui a fait date dans l’histoire de la musique.

Ce livre retrace l’épopée de ces deux jours d’enregistrements dans une petite église de quartier à Watts, Los Angeles.

Un livre de 144 pages illustré illustré avec plus de 100 photos rares à inédites

Format : 23 x 28,5 + fourreau