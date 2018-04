Jazz Culture : Al Musiqa – Voix et musiques du monde arabe

Au XXIe siècle, les échos sonores du monde arabe résonnent bien au-delà des frontières — par ailleurs mouvantes — des pays qui le constituent. De l’Arabie heureuse de la Reine de Saba, en passant par l’âge d’or égyptien symbolisé par Oum Kalthoum, jusqu’à nos jours où les pays arabes oscillent entre bouleversements politiques et luttes pour la liberté, les sons et les voix de ce monde en ébullition s’épanouissent en formant avec les autres cultures un voisinage familier et fécond.

Dans le paysage belge du jazz, la chanteuse d'origine tunisienne Ghalia Benali apporte sa pierre à l'édifice en compagnie des musiciens du collectif Mâäk, avec l'album "MWSoul".

