Jazz Culture : Académie du Jazz 2020

L’Académie du Jazz a dévoilé son palmarès le 10 mars dans “Club Jazz à Fip”.

🔷 Prix Django Reinhardt (musicien français de l’année)

avec le soutien de la Fondation BNP Paribas

Sophie Alour Finalistes : Benjamin Moussay, Grégory Privat

🔷 Grand Prix de l’Académie du Jazz (meilleur disque de l’année)

Maria Schneider Orchestra « Data Lords » (artistShare)

Finalistes : Joshua Redman / Brad Mehldau / Christian McBride / Brian Blade « Round Again » (Nonesuch / Warner Music), Fred Hersch « Songs From Home » (Palmetto / L’autredistribution)

🔷 Prix du Disque Français (meilleur disque enregistré par un musicien français)

Diego Imbert/ Alain Jean-Marie « Interplay » (Trebim Music / L’autre distribution)

Finalistes : Pierre de Bethmann « Essais / Volume 4 »(Aléa / Socadisc), Multiquarium Big Band (Charlier / Sourisse)« Remembering Jaco » (Naïve / Believe)

🔷 Prix du Musicien Européen (récompensé pour son œuvre ou son actualité récente)

Tineke Postma Finalistes : Matthieu Michel, Andreas Schaerer

🔷 Prix du Meilleur Inédit

Charles Mingus « @Bremen 1964 & 1975 » (Sunnyside / Socadisc)

Finaliststes : Paul Desmond « The Complete 1975 TorontoRecordings » (Mosaïc), Art Blakey & The Jazz Messengers « Just Coolin’ » (Blue Note / Universal)

🔷 Prix du Jazz Classique

Guillaume Nouaux & The Stride Piano Kings (Autoproduction)

Finalistes : Hot Sugar Band & Nicolle Rochelle « Eleanora, The Early Years Of Billie Holiday » (CQFD / L’autre distribution), Dave Blenkhorn / Harry Allen « Under A Blanket Of Blue » (GAC Records)

🔷 Prix du Jazz Vocal

David Linx « Skin In The Game » (Cristal / Sony Music)

Finalistes : Kandace Springs « The Woman Who Raised Me » (Blue Note / Universal), Anne Ducros « Something » (Sunset Records / L’autre distribution)

🔷 Prix Soul

Don Bryant « You Make Me Feel » (Fat Possum)

Finalistes : Robert Cray « That’s What I Heard » (Thirty Tigers), Izo FitzRoy « How The Mighty Fall » (Jalapeno)

🔷 Prix Blues

Andrew Alli « Hard Workin’ Man » (EllerSoul)

Finalistes : Shemekia Copeland « Uncivil War » (Alligator / Socadisc), Jimmy Johnson « Every Day Of Your Life » (Delmark / Socadisc)

🔷 Prix du Livre de Jazz

Maxine Gordon « Dexter Gordon Sophisticated Giant » (Éditions Lenka Lente)

Finalistes : David Koperhant / Bruno Guermonprez / Rebecca Zissmann « 59 rue des Archives » (Éditions ActuSF), Robert Palmer « Deep Blues» (Éditions Allia)

