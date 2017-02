Jazz Culture : 75 years of Capitol Records

Des Beatles à Beck, de Sinatra à Sam Smith, c’est tout un défilé d’artistes emblématiques de leur génération qui sont passés par les portes de la Capitol Records Tower, l’un des monuments les plus connus de Hollywood et le siège de l’un des labels les plus importants de ces 75 dernières années.

Pour commémorer l’extraordinaire histoire de la musique enregistrée, Taschen présente le récit officiel de Capitol Records, depuis sa création en 1942 jusqu’à nos jours. À travers une préface de Beck et des essais signés par des historiens de la culture et des journalistes critiques, spécialisés en musique et en architecture, au fil des centaines d’images choisies parmi les innombrables archives de Capitol, on suit l’évolution du label et les coulisses de la production de bon nombre des plus grandes musiques des XXe et XXIe siècles. Pop, rock, country, classique, soul et jazz, aucun style n’est oublié dans cette histoire illustrée de la musique qui réunit aussi les stars les plus célèbres, les plus cool, les plus branchées et les plus créatives, sans oublier les auteurs d’un seul tube qui n’ont brillé qu’un instant sous le feu des projecteurs.

Au fil des pages et du temps, on croise notamment Miles Davis, Nat King Cole, le Kingston Trio et Frank Sinatra au cours des 20 premières années de Capitol, puis les Beach Boys, The Band et les Beatles dans les années 1960, le phénomène rock planétaire et envoûtant des Pink Floyd, Wings, le Steve Miller Band, Bob Seger et Linda Ronstadt dans les années 1970, et enfin des stars actuelles comme Coldplay, Katy Perry et Sam Smith. Événement incontournable pour les fans de musique, “75 Years of Capitol Records” rend un hommage vivant et passionné à un puissant acteur de l’industrie qui a créé la bande-son des générations passées, présentes et à venir.

lundi 06 février : Nancy Wilson et Cannonball Adderley

mardi 07 février : June Christy

mercredi 08 février : Nat King Cole

jeudi 09 février : Miles Davis

vendredi 10 février : Peggy Lee