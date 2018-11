Jazz Culture : 42e Rue, La grande histoire des comédies musicales - Laurent Valière

Une documentation d’exception pour explorer toutes les dimensions de la comédie musicale : focus sur les artistes, les spectacles, les films, les personnalités du théâtre musical, sans oublier les nouveautés discographiques et l’actualité des spectacles à Paris, Londres et Broadway. Richement illustré avec plus de 300 photographies, affiches, billets et documents, “42e Rue, La grande histoire des comédies musicales” de Laurent Valière, propose de mettre en avant les grandes œuvres de la comédie musicale, mais aussi les plus discrètes. De George Gershwin à La La Land, en passant par West Side Story et l’opéra rock, il s’agit d’une véritable balade à travers l’histoire, la chanson, la danse et la musique, sur scène, à la télévision et au cinéma.

Au sommaire de ce livre unique en son genre : George Gershwin et la note bleue ; la révolution West Side Story ; Hollywood chante et danse ; de Judy Garland à Hugh Jackman : le glamour et la menace ; les super-chorégraphes-metteurs en scène : de George Balanchine à Jerome Robbins ; le cynisme au pouvoir, adulte attitude ; l’ère de la contre culture, du rock’n’roll et de la pop ; les comédies musicales françaises de Maurice Yvain à Michel Legrand et Jacques Demy ; les opéras rock à la française, de Starmania à Notre Dame de Paris ; comédies musicales du XXIème siècle : de The Producers à Hamilton et La La Land. Un document de référence pour les amateurs de jazz, qui savent que la plupart des standards viennent de ce répertoire là, chanté dans les théâtres de Broadway.

Passionné et fin connaisseur de la comédie musicale, Laurent Valière est journaliste et producteur à Radio France. Sur France Musique chaque dimanche depuis 10 ans, il anime l’émission 42ème Rue à 13h.

