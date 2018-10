Jazz Culture : 16 Levers de Soleil

Après le succès de ses précédents opus, en particulier les albums “Open Me” et “Free”, le saxophoniste Guillaume Perret revient avec un nouvel album issu de la collaboration avec Pierre-Emmanuel Le Goff, le réalisateur du film “16 Levers de Soleil” (en salles aujourd’hui) sur la mission de l’astronaute français Thomas Pesquet.

Fidèle à son style, Guillaume Perret a mêlé aux sonorités électriques de son instrument les sons de la station spatiale et les fréquences émises par les planètes grâce à un partenariat avec la NASA et l’Agence Spatiale Européenne.

Guillaume Perret a aussi fait appel à deux rappeurs, Lino, du groupe Arsenik, et Nya (qui a notamment collaboré avec Erik Truffaz) et au contre-ténor Fabrice Di Falco qui apporte sa voix particulière à plusieurs titres de l’album.

Point d’orgue de cet album, le morceau Into The Infinite interprété par l’astronaute Thomas Pesquet lui-même en apesanteur, dans la coupole de la station spatiale internationale. Jamais le titre original d’un album n’avait été enregistré dans l’espace et encore moins filmé en très haute définition dans une séquence majeure d’un long-métrage.

