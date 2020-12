Jazz Culture : "The 10' French Jazz Design records, 1957-62" de Pascal Ferrer

Une génération de graphistes remarquables a accompagné l’éclosion populaire du jazz des années 50, particulièrement pour les pochettes des 25 cm. “The 10’ French Jazz Design records” leur rend un splendide hommage.

Cet ouvrage luxueux de 172 pages met en valeur la richesse graphique et musicale de la production exceptionnelle des vinyles de Jazz sous format 25 cm (les fameux 10 inches) produits en France entre 1952 - 1962. Cette période représente pour la France une décennie culturelle sans équivalent dans les domaines de l'art et de la culture en général et spécifiquement du jazz. Des portraits de passionnés engagés dans la diffusion du jazz (Hugues Panassié, Charles Delaunay, Eddy Barclay, Francis Paudras, Jean-Pierre Leloir) at autres personnalités (Boris Vian, Sim Copans, Henri Renaud) , y côtoient un parcours de la presse spécialisée de l’époque et le rôle déterminant de la radio, l’apparition des premiers festivals et les spécificités de l’activité discographique française. L'auteur, Pascal Ferrer, rend par ailleurs un hommage appuyé à Pierre Merlin, cornettiste médiocre mais graphiste talentueux reconnu au Japon et aux USA mais hélas oublié en France, y compris dans sa ville natale de Bordeaux. Ses qualités graphiques et son imagination créative sont comparables à celles de David Stone Martin. L'ensemble des 226 vinyles présentés en photos haute définition est complété par de rares documents dont certains sont inédits. Ils forment un ensemble unique, résultat de 40 ans de passion et de collection. L'ouvrage d'un format idéal de 30 x 30 cm est bilingue Français / Anglais.

(extrait du communiqué de presse)

Il est disponible en ligne sur le site: https://jazzcoversart.com/.

Pour plus de renseignements, contacter directement l'auteur : pferrrer@hotmail.com

À écouter cette semaine, qui se cachent à l’intérieur de ces pochettes collectors :

René Urtreger « Joue Bud Powell » (Barclay, photo J.P. Leloir, design G. Jourdan)

René Thomas « The Real Cat » (Barclay)

Blossom Dearie « Jazz Sweet » (Barclay, design G. Jourdan)

Roy Eldridge « And His Little Jazz » (Vogue, design Pierre Merlin)