Jazz Bonus : Yosvany Terry, Baptiste Trotignon - Ancestral Memories

Mémoires ancestrales…

Celles de notre propre histoire, celle de notre inconscient collectif.

Comme souvent dans nos vies de musiciens, cet album est né d’une rencontre : lorsque Yosvany m’a appelé courant 2014, je connaissais sa musique mais nous ne nous étions encore jamais rencontrés, et j’ai immédiatement adhéré à l’idée de partager nos cultures et nos parcours pour un métissage musical nouveau et riche de sens dans nos envies de création. Porter d’un même souffle nos forces, nos envies, nos faiblesses aussi - de celles qui donnent je crois une fragilité et une sensibilité aux émotions que l’on tente de transmettre - a été une grande source de bonheur dans nos recherches pour composer ensemble le répertoire de ce projet, en allant creuser dans les traditions musicales des anciennes colonies françaises(Haïti, Cuba, Martinique, Guadeloupe, La Réunion… ) et en essayant de comprendre comment utiliser cette matière pour l’intégrer dans un “quartet de jazz” tout ce qu’il y a de plus actuel et contemporain. Apprendre a toujours été pour moi un moteur dans mon évolution artistique, et j’ai toujours préféré l’idée de me considérer comme un éternel élève plus que comme un démonstrateur de je ne sais quelle vérité provisoire.

Ce travail de recherche a sans doute été plus naturel pour Yosvany, qui est né et a grandi à Cuba dans cet environnement riche de ces traditions ancestrales, mais au-delà du langage du jazz nord-américain qu’il joue magnifiquement, il est également totalement imprégné de musique européenne “classique” dite savante, que ce soit dans son jeu ou son travail de compositeur, et notre rencontre n’en a été que plus excitante. Le terme savant dans son exclusivité généralement admise étant d’ailleurs presque cocasse car les rythmes de toutes les cultures musicales africaines et des mille musiques qui en ont découlé sur la planète sont infiniment plus savants que ceux utilisés dans la plupart des musiques européennes !

Dans cette recherche, je suis resté très humble et à l’écoute quant à mes capacités à intégrer ces données qui ne me sont pas “génétiquement” naturelles : dit autrement, la première fois que nous nous sommes rencontrés, Yosvany m’a joué une clave avec une cuillère sur une vieille poële de ma cuisine et m’a fait doucement penser que j’avais encore du chemin à parcourir avant d’être le poisson dans l’eau fantasmé !

La musique présente sur cet album, nous l’avons souhaitée généreuse, chaleureuse, langoureuse, violente comme le sont les transes des cérémonies spirituelles des îles, douces comme des comptines d’enfants … ; et toujours en essayant de métisser la sophistication du langage à la danse, ancestral moteur d’énergie.

(Baptiste Trotignon)

Où écouter Yosvany Terry et Baptiste Trotignon

vendredi 28 juillet à 21h15 sur la Grande Scène du QG artistique dans le cadre de Jazz à Vannes

du mardi 1er au jeudi 03 août au Duc des Lombards à Paris (75)

vendredi 04 août à 21h sous le chapiteau de Jazz In Marciac(32)

Yosvany Terry (saxophone)

Baptiste Trotignon (piano)

Yunior Terry (contrebasse)

Jeff Tain Watts (batterie)