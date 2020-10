Jazz Bonus : Worldservice Project - Hiding in Plain Sight

Avec la sortie du joyeux et anarchique “Hiding In Plain Sight”, cinquième album de WorldService Project, le claviériste-chanteur Dave Morecroft prend pour la première fois son pays natal du point de vue d'un étranger, après avoir décampé pour Rome dans son propre Brexit personnel.

Ensemble, ils convoquent un son qui marche sur la corde raide entre l'avant-funk de précision et l'exploration de forme libre, reliant les époques des évasions punk-jazz britanniques des années 2000 (Acoustic Ladyland, le F-IRE Collective) et des grooves psych-jazz d’aujourd’hui de The Comet Is Coming ou Sons of Kemet.

Au cours de ses quatre albums précédents, le groupe punk-jazz britannique WorldServiceProject a transporté son irrévérence acerbe et fulgurante à travers le monde, jetant un regard éviscérant vers l'intérieur tout en diffusant son message de compassion chaotique aux vestiges dispersés de l’ancien empire Britannique et au-delà.

Non pas que la romance de la ville éternelle ait émoussé le côté incisivement funky de Dave Morecroft, cependant. “Hiding In Plain Sight”, se combine avec le mélange caractéristique du groupe de pandémonium free-jazz, de grooves accélérateurs de pouls, de sardonicisme acéré et d'abandon punk audacieux. L'album canalise parfaitement l'effondrement de la civilisation moderne en une soirée dansante cathartique aux confins de la folie, accueillant à bras ouvert tous les nouveaux venus, exception faite des avides de pouvoir qui nous ont conduits dans ce gâchis en premier lieu.

Pour cette dernière incarnation de WorldService Project, Dave Morecroft a réuni un groupe simplifié qui navigue habilement dans les détroits périlleux du compositeur entre la discipline avant-funk tendue et les explosions d'improvisation sauvages. Le bassiste et chanteur Arthur O'Hara est un pilier du groupe depuis 2015, alors que le reste du groupe est un mélange alchimique de nouveaux arrivants: le saxophoniste Ben Powling, le batteur / percussionniste Luke Reddin-Williams et, sur quatre des neuf titres de l'album, le tromboniste Kieran McLeod.

La signification du titre du nouvel album est (au moins) double, bien que dans les deux cas représentative de voix autrefois étouffées soudainement soulevées à mesure que les fissures de la société deviennent béantes. D'une part, les héros opprimés, représentés par WorldService Project et ses compatriotes partageant les mêmes idées à travers le monde, dont le message d'unité et de parenté a été noyé depuis trop longtemps.

« Nous avons toujours été là », insiste Dave Morecroft. « Nous avons toujours essayé de promouvoir un message de compassion et de solidarité. Nous avons toujours eu à cœur de célébrer nos différences mais aussi de souligner la disproportion qui ne fait qu'augmenter dans le monde. Peut-être que ce message a été caché, alors maintenant nous plantons notre drapeau dans le sol, ce qui est devenu de plus en plus important pour moi à mesure que je vieillis et que je suis plus fort dans mes opinions, et plus audacieux dans ce que je suis préparé à dire. »

De l'autre côté, il y a les méchants de notre histoire contemporaine, les marchands de pouvoir hypocrites et narcissiques qui sont prêts à sacrifier le reste de l'humanité pour leur propre gain personnel. Dans l’Angleterre natale de Dave Morecroft, bien sûr, cette vénalité a été mise sous les feux des projecteurs par le référendum sur le Brexit (dont les résultats ont presque immédiatement conduit Morecroft à s'installer en Italie); outre-Atlantique, il s’est accompagné de la montée nauséabonde de Donald Trump. Et l’album arrive alors que l’intérêt personnel imprudent de ces mêmes dirigeants a condamné leurs populations à souffrir davantage d’une pandémie mondiale.

« Cette fragilité évoluant juste sous la surface éclate soudainement vers le haut avec le moindre coup de pouce », décrit Dave Morecroft.

En réponse, Dave Morecroft a créé son plus fort album coup de poing à ce jour, un album aussi vindicatif dans sa colère que maniaco-infectieux dans son esprit bruyant et sombrement festif.

« Nous avons toujours été là », répète Dave Morecroft, « et le message ultime est que nous ne partons pas. Nous continuerons à tourner malgré les difficultés, et nous continuerons à diffuser notre mission de collaboration et de compassion. »

(extrait du communiqué de presse)

Dave Morecroft (claviers, voix)

Ben Powling (saxopohnes)

Arthur O'Hara (basse, voix)

Luke Reddin-Williams (batterie, percussions)

Kieran LcLeod (trombone)