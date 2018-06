Jazz Bonus : Willie The Lion Smith, Jo Jones - The Lion and the Tiger

« L’impression dominante, lorsqu’on entend ces interprétations, est queces deux musiciens jouent comme un seul homme. Il n’y a qu’une pulsation, commune au piano et à la batterie, le coeur musical du “Lion” et celui du “Tigre” battant exactement au même rythme – ce rythme du jazz qui défie les ans et qui, à travers les styles les plus divers, reste la base sans faille de la musique de notre temps. » Hugues Panassié, 1972

Enregistré par Hugues et Louis Panassié à New York en 1972, ce double album réunit deux monuments du jazz et du rythme : Willie “The Lion” Smith (dont il s’agit des derniers enregistrements), l’un des plus éminents pianistes stride et Jo Jones qui figure au panthéon des plus grands batteurs de l’histoire. Ces titres, initialement parus en 1972 ont été numérisés, restaurés et regroupés en 2002 par Laurent Verdeaux, qui a pu, à partir des bandes d’origines, restituer le fil des séances et intégrer des passages inédits. L’album monte tout en puissance et finit en apothéose. Un grand moment de jazz ! Patrick Frémeaux, 2018

