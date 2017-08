Jazz Bonus : Wilfried Wilde - Oscilenscope

À Barcelone, Wilfried Wilde est considéré comme un maître de guitare. D'origine française, diplômé en guitare-jazz du Centre Supérieur de Musique du Pays Basque (Musikene). Auparavant, il avait déjà obtenu un DEM en guitare classique, et un DEM en guitare jazz au conservatoire des Landes à Mont-de-Marsan dont il est originaire.

Wilfried Wilde a également remporté plusieurs compétitions : le concours Jazz sur l'herbe, le concours de Jazz Fusion organisé par Fnac España avec le groupe Tana Santana Project et le concours européen Keep an Eye Jazz Award 2011 dans la catégorie soliste instrumental à Amsterdam.

A côté de ses expériences pédagogiques comme professeur de guitare classique, il a joué avec différentes formations dans des festivals internationaux et a publié plusieurs albums, avec ses compositions originales, ainsi que des bandes originales de films tels que le dessin animé Closed de Cyrus Production.

Aujourd’hui, Wilfried Wilde présente son quintet de musiciens catalans dans “Oscilenscope” qui sort chez Fresh Sound New Talent (dist. Socadisc).