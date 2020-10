Jazz Bonus : Who Trio - Strell

“Strell” qui paraît chez Clean Feed, est le nouveau projet du Who Trio suisse. Une interprétation étonnante de la musique de Billy Strayhorn et Duke Ellington.

En 2018, cela fera vingt ans que le Who Trio a fait une première tournée internationale, développant continuellement un langage singulier commun à ses trois membres. Ce langage collectif a maintenant atteint un niveau de maturité où il semble possible de toucher à quelque chose qui est cher au trio et qui a une place importante dans une culture musicale partagée : la musique de Billy Strayhorn et de Duke Ellington.

Le but du Who Trio est d'imprégner ce riche héritage musical avec les mots musicaux d'aujourd'hui, et de le faire avec l'amour de cette musique qui guide et inspire de nouvelles créations musicales. Ces compositions intemporelles sont un creuset d'inspiration. Elles sont comme une vague puissante, permettant au trio de surfer sur de nouveaux horizons. Une source qui nourrit, sans limiter les possibilités.

C'est une nouvelle lecture avec les pieds dans la tradition qui combine l’axe central du blues qui au cœur de ce répertoire avec l'esprit ouvert de l'improvisation. Un nouveau point de vue créé à partir des interactions subtiles et imprévisibles du Who Trio.

Michel Wintsch (piano)

Bänz Oester (basse)

Gerry Hemingway (batterie, voix)

Notes de Bill Meyer :

Dans ses notes de couverture pour Duke Ellington & John Coltrane, Stanley Dance avait cité une affirmation de l'écrivain britannique Benny Green : "Duke Ellington a été introduit dans le monde du jazz pour séparer les hommes des garçons."

Près de 60 ans plus tard, on note le ton belliqueux et machiste de cette citation, ainsi que l'incapacité à reconnaître le caractère indissociable de l'art d'Ellington de celui du jeune compositeur-arrangeur-pianiste Bill Strayhorn. Certaines choses ne tiennent pas la route avec le temps. Mais l'essentiel est clair : ce matériel établit une norme, et tout ce qui suit dans le jazz doit en tenir compte.

Le trio de l'OMS a pris son temps pour s'y mettre. Le pianiste Michel Wintsch, le contrebassiste Bänz Oester et le batteur Gerry Hemingway ont commencé à jouer ensemble en 1998 (Wintsch et Hemingway ont travaillé ensemble pour la première fois dans d'autres contextes en 1995)… Ils ont établi une voix collective qui équilibre le lyrisme rationnel et la densité contrapuntique, les rythmes ondulants et le flux arythmique, et qui permet à chaque musicien de puiser l’inspiration en dehors du canon du jazz. Comme l'explique Wintsch, "je ne suis pas un jazzman au sens traditionnel du terme. Je ne suis jamais allé à l'école et j'aime trop d'autres genres de musique - rock, rock progressif, soul, musique contemporaine, électronique - pour me limiter et devenir un spécialiste de quoi que ce soit".

Le trio a canalisé ce large éventail d'intérêts vers des recherches concentrées sur des approches particulières. Chacun de leurs cinq albums précédents met l'accent sur des méthodes et des sources différentes. "Nous semblons évoluer en tant que trio sous forme de chapitres successifs. Différents focus à différents moments. Autrement dit, nous choisissons une direction pendant quelques années", explique Hemingway. “Strell” est le nouveau chapitre.

En 2018, le Who Trio avait commencé à répéter des morceaux tirés des songbooks de Billy Strayhorn et Duke Ellington. "Je crois que c'est Michel qui l'a proposé à l'origine, et c'était en quelque sorte logique", dit Hemingway. "Au début, nous avons joué les morceaux de manière relativement traditionnelle, afin de comprendre leur nature et leur potentiel. Le processus exploratoire a permis de découvrir des choix moins évidents, notamment deux morceaux, Fleurette Africaine et Angelica, qu'Ellington a enregistré pour la première fois sans son orchestre dans les années 1960. De plus en plus”, observe Banz, “je me suis mis à rechercher des compositions qui étaient nouvelles pour moi, découvrant une quantité impressionnante de beaux morceaux”.

Au fur et à mesure que la familiarité s'est installée, ils ont introduit des stratégies qui reflétaient vingt ans de développement du groupe et les perspectives du 21e siècle sur la structure musicale et la technique instrumentale. Parfois, le saut n'est pas immense ; quand Hemingway chante à travers un abat-jour en aluminium dans sa caisse claire sur The Mooche, son chant rappelle les sourdines des cuivres qui marqué le style jungle du Ellington Orchestra des années 1920. Bien qu'il ait déjà chanté en solo, “Strell” est le premier album où l’on retrouve la voix d'Hemingway ; en plus de chanter sans paroles, il termine l'album en chantant A Flower is a Lovesome Thing de Strayhorn.

Dans les mains du Who Trio, Ellington et Strayhorn ne séparent pas les hommes des garçons ; ils proposent l'inclusion. Selon Hemingway, "Cette musique est, dans une certaine mesure, ancrée dans la conscience culturelle mondiale, semblable d'une certaine manière aux Beatles. Ellington s'est donné beaucoup de mal pour visiter physiquement le monde entier avec sa musique, et c'est cet effort qui m'a inspiré dans mon développement de musicien". Bill Meyer Mars 2020

