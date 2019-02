Jazz Bonus : The Way Ahead - Bells, Ghosts and Other Saints

Le titre dit tout : ceci est une musique conçue sous l’influence de Albert Ayler, auteur de célèbres thèmes de free jazz comme Bells ou Ghosts et un des plus vibrants interprètes de When The Saints Go Marching In, ce gospel particulièrement chéri par des musiciens comme Louis Armstrong ou Fats Domino. Le nom du groupe (The Way Ahead) a le même point référentiel : le chemin à suivre est devant nous, et on le trouve en avançant, comme l’a écrit le poète Federico Garcia Lorca. A l’arrière, il y a l’Histoire, et au-delà, il y a l’inconnu. Chaque direction découle des autres.

La procédure pourrait décrire le respect que le jazz américain a à l’égard de son passé, mais ce septet est scandinave, réunissant quelques-uns des meilleurs musiciens actifs en Norvège et en Suède. Cela explique pourquoi “Bells, Ghosts and Other Saints”,qui paraît chez Clean Feed, paraît simultanément si familier et si étrange : la connection à la tradition du jazz américain est solide, mais non contraignante. En tant qu’européens, les musiciens du septet ne ressentent pas l’obligation de se conformer aux codes du jazz américain, préférant recréer. Le paradigme du free jazz est libre de lui-même, ne pas le refuser sur le processus, mais y faire face avec des nouvelles oreilles. Le résultat est aussi intrigant que passionnant.

André Roligheten (saxophone ténor, clarinette)

Kristoffer Alberts (saxophone alto, saxophone baryton)

Niklas Barnö (trompette)

Mats Äleklint (trombone)

Mattias Ståhl (vibraphone)

Ola Høyer (contrebasse)

Tollef Østvang (batterie)