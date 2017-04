Jazz Bonus : Wallace Roney - "A Place in Time"

Parution du disque "A Place in Time" de Wallace Roney chez HighNote le 6 janvier 2017 / Ecoute de "Clair de Lune" de Claude Debussy

La musique du trompettiste Wallace Roney est une continuation rigoureuse, tendue et intransigeante des formes arcanes et des libertés structurées du quintette des années 60 de Miles Davis. Les auditeurs associent souvent Roney à Davis, grâce au travail de Roney au début de sa carrière avec la légende du jazz. Wallace Roney est ce trompettiste de jazz qui doit assumer le lourd fardeau d'être considéré comme l'héritier de Miles Davis.

Ses études à la Howard University et au Berklee College of Music sont entrecoupées d'engagements au sein des Jazz Messengers d'Art Blakey. Au milieu des années 1980, il collabore avec le batteur Tony Williams, une de ses idoles de jeunesse. Roney travaille ensuite avec tout ce que le jazz compte de grosses pointures, de Chick Corea à Wayne Shorter en passant par Miles Davis, qui le prend sous son aile et l'invite à partager la scène lors d'un célèbre concert à Montreux, en 1991 et qui lui offre sa trompette pour le remercier.

Wallace Roney habite désormais comme une évidence le legs de la légende de l'Illinois. À la mort de Miles, il organise une tournée à sa mémoire en compagnie de Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter et Tony Williams.

Aujourd'hui, dans "A Place in Time", avec le compositeur et pianiste Patrice Rushen, Gary Bartz ainsi que Ben Solomon, Buster Williams et Lenny White, les musiciens assurent une séance formidable et créative.

Wallace Roney, trompette

Patrice Rushen, piano

Gary Bartz, saxophone alto

Ben Solomon, saxophone tenor & soprano

Buster Williams, basse

Lenny White, batterie