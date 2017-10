Jazz Bonus : Wadada Leo Smith - Solo : Reflections and Meditations on Monk

«Solo : Reflections and Meditations on Monk » de Wadada Leo Smith paraît aujourd'hui chez Tum/Orkhestra.

Beaucoup de gens ne réaliseront jamais que je suis plus proche de Thelonious Monk que n'importe quel autre artiste.

Ce qui nous connecte est la vision de la composition et de ses formes, la psychologie de la musique, et notre articulation de l'ensemble comme un champ en friche pour une nouvelle information.

Avec une illustration du silence, pas un moment d'absence ou un espace vacant, mais comme un espace vital où les idées musicales existent comme l'aboutissement de ce qui a été joué avant et après. Le Silence.

Wadada Leo Smith

à réécouter émission Jazz Club Wadada Leo Smith Golden Quartet et Roscoe Mitchell Duet au Châtelet

en savoir plus événement Jazz Trotter : Wadada Leo Smith's Golden Quartet