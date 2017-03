Jazz Bonus : Victor Provost - Bright Eyes

C'est en attendant la naissance de son premier enfant, que le maître du steel panVictor Provost a composé et enregistré « Bright Eyes » afin de canaliser sa nervosité...

Victor Provost a grandi sur l'île de Saint-Jean dans les îles Vierges et a d'abord été initié à la musique par son père pianiste et guitariste. Il commence le piano a 9 ans et découvre en même temps le steel pan qui va devenir sa vraie voix musicale.

Pour « Bright Eyes », Provost a rassemblé des musiciens conciliant les influences du jazz et la musique caribéenne. Il a contacté son ami Alex Brown pour le piano. Il a également enrôlé le frère d'Alex, Zach, bassiste qui a vécu à New York pendant un certain temps et qui a joué avec Terri Lyne Carrington et Paquito D'Rivera. Le batteur de Norfolk, basé en Virginie, Billy Williams Jr. apporte sa sensibilité swingante à tout ce qu'il touche.