Jazz Bonus : Trio Mediaeval, Arve Henriksen - Rimur

Selon la légende, le norvégien Ingólfr Arnarson fut le premier colon nordique en Islande, et fonda Reykjavik en 874. Au cours du XXème siècle, une statue d’Anarson fut érigée à Reykjavik et une copie fut placée à Rivedal, son village natal de la côte Ouest norvégienne. Les deux statues, se faisant mutuellement face de part et d’autre de la mer, donnèrent un point de départ conceptuel à « Rímur », le 7ème album ECM du Trio Mediaeval.

Quelle musique Anarson a-t-il entendue à Rivedal ? Quelles chansons les Vikings ont-ils amenées avec eux en Islande, et quelle musique fut nouvelles à leurs oreilles ? Ces questions font partie de celles interrogées ici. Rejoint par le trompettiste Arve Henriksen, le Trio Mediaeval présente un programme unique au sein duquel les musiques médiévales et traditionnelles d’Islande et de Norvège ainsi que l’improvisation sont intégrées. Henriksen a souvent joué avec le Trio Mediaeval en live – les chanteurs et le trompettiste apparaissent ensemble sur l’album récemment paru de Sinikka Lageland, « The Magical Forest » – , mais « Rímur » est leur première collaboration approfondie sur CD. « Rímur » fut enregistré en février 2016 au Himmelfahrtskirche de Munich et produit par Manfred Eicher.