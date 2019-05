Jazz Bonus : Toni Sola - Cool People

Scott Hamilton ne tarit pas d’éloges sur son ami espagnol : “Cela fait 15 ans que nous proposons régulièrement des duos de saxophone avec mon amiToni Solà. Chaque année on va ensemble à Barcelone. Il a toujours eu un son très reconnaissable au ténor et c’est un musicien qui a une grande sensibilité à la fois pour le jazz, pour la soul et pour le blues. Et en plus, il sait comment construire un bon album, ce qui est un talent très rare.”

Pour “Cool People”, (Swing Alley / Socadisc), Toni Solà s’est concentré sur son quartet, en invitant sur quelques plages le saxophoniste Harry Allen ou la chanteuse Charmin Michelle.

Toni Solà (saxophone ténor, arrangements)

Gerard Nieto (piano)

Ignasi González (contrebasse)

Xavi Hinojosa (batterie)