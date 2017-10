Jazz Bonus : Tom Rainey, Obbligato - Float Upstream

Sur ce deuxième album avec son groupe Obbligato, « Float Upstream » qui paraît chez Intakt, le batteur Tom Rainey surprend par son recours à des standards, de magnifiques chansons d’amour comme Stella by Starlight, What is This Thing Called Love ou I Fall In Love Too Easily.

Tom Rainey a joué aux côtés de Tim Berne, Fred Hersch et Craig Taborn. Il dirige également son propre trio avec la saxophoniste Ingrid Laubrock et la guitariste Mary Halvorson. Pour le groupe Obbligato, il a choisi quelques des musiciens new-yorkais de sa famille esthétique : Ingrid Laubrock, Ralph Alessi (trompette), Kris Davis (piano) et Drew Gress (contrebasse).

Christian Broecking écrit dans les note de pochette : “Avec Obbligato, Tom Rainey met en avant deux fondamentaux du jazz, le jeu collectif et l’improvisation sur des standards. Le matériau lui-même est totalement respecté, les mélodies comme la progression d’accords. Obbligato lui permet de trouver sa propre voie pour jouer autour des piliers de l’histoire du jazz”.

Ralph Alessi (trompette)

Ingrid Laubrock (saxophones)

Kris Davis (piano)

Drew Gress (contrebasse)

Tom Rainey (batterie)