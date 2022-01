Jazz Bonus : Tim Berne, Gregg Belisle-Chi - Mars

Le saxophoniste Tim Berne est l'une des figures marquantes du jazz contemporain. Le jeune guitariste Gregg Belisle-Chi, avait sorti cette année “Koi”, sur les compositions de Tim Berne en guitare acoustique solo. Les voici réunis par Intakt Records dans “Mars”.

Avec son immense potentiel sonore, Gregg Belisle-Chi il est en train de gagner une place centrale dans le paysage de la guitare acoustique contemporaine. Avec “Mars”, ces deux musiciens exceptionnels présentent leur premier album en duo. Toutes les compositions sont écrites par Tim Berne et provoquent une interaction intense, ludique, poétique et sonore.

David Torn, qui est responsable du son, écrit dans les notes de pochette : "Musique de l'espace ? Non, pas du tout. De la musique terrienne ? Eh bien, oui. Musique folklorique ? eh bien... je ne sais pas, ça se pourrait, mais ces chansons sur “Mars” sont écrites par Tim et réimaginées en temps réel par lui et Gregg : ils sont tous deux marqués par ceux qui les ont précédés, et apprécient et respectent ces derniers, et surtout ceux qui sont restés actifs et se sont démenés pour continuer à allumer le genre de flamme qui nous pousse tous à nous efforcer d'exprimer et de ressentir des choses de la vie. ”

(extrait du communiqué de presse)

