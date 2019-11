Jazz Bonus : Thomas Naïm - Desert Highway Live

"Desert Highway" de Thomas Naïm, est paru en 2018. L'album est entre jazz, blues et folk, évoquant autant Ry Cooder que l'esthète Bill Frisell. Le live qui vient de paraître chez Rootless, a été enregistré avec son trio au Sunset à Paris.

Guitariste, compositeur et producteur, Thomas Naïm débute la guitare à l’âge de 12 ans. Influencé tout d’abord par le rock, il s’intéresse par la suite à de nombreux courants musicaux : le funk, la musique brésilienne, le reggae ou encore les musiques électroniques pour enfin se passionner pour le jazz.

En 2011, il crée son propre groupe, le Dust quintet composé du bassiste Marcello Giuliani (Erik Truffaz, Jacques Higelin, Henri Salvador…), du pianiste François Faure (Amar Sundy, Sandra NKaké, Ture Kunda…), du batteur Raphaël Chassin (Salif Keita, Nouvelle vague ,Tété, Vanessa Paradis …) et du tromboniste Daniel Zimmermann (Le Sacre du Tympan, Manu Dibango, Claude Nougaro…). Cette formation enregistre un premier album auquel sont invités le vibraphoniste Norbert Lucarain et le flûtiste Joce Mienniel.

Exclusivement instrumentale la musique composée par Thomas Naïm tire ses inspirations à la fois du blues, du rock psychédélique et du jazz moderne.

Thomas Naïm (guitare)

Marcello Giuliani (contrebasse)

Raphaël Chassin (batterie)