Jazz Bonus : Thollot in extenso - appel à financement

Le label Nato lance un appel à financement participatif ouvert jusqu'au 31 mai 2017 pour la parution de "Thollot in extenso" du batteur Jacques Thollot, disparu en octobre 2014.

"Thollot in extenso" sera un album où l’on entendra la musique de Jacques Thollot jouée par lui-même avec son dernier quartet (Nathan Hanson, Tony Hymas, Claude Tchamitchian), puis dans une dimension nouvelle, cette musique jouée par quelques compagnes et compagnons : Karl Berger, ami des années 60 lors des aventures avec Don Cherry, ici avec Kirk Knuffke ; Marie Thollot avec un quatuor à cordes ; le quartet de la Java François Jeanneau, Sophia Domancich, Jean-Paul Céléa et Simon Goubert ; Nathan Hanson dernier saxophoniste des groupes de Thollot, ici avec Dan Schwartz ; Noël Akchoté en solo ; Tony Hymas avec Catherine Delaunay pour un duo clarinette piano, territoire espéré du batteur.

Le disque sera réalisé pour juin 2017. Il sera présenté sous la forme d’un digipack trois volets avec deux livrets, l'un étant une interview de Jacques Thollot, l’autre un livret photographique où l’on trouvera les images non publiées de Jean Rochard de la période 1976-1979 ainsi que d’autres photographies du parcours de Jacques Thollot depuis son enfance musicienne dont celles de Guy Le Querrec et Christian Rose.