Jazz Bonus : Thierry Peala, Verioca Lherm - A Tania Maria Journey

Pour leur premier album en duo, Thierry Peala et Verioca Lherm ont eu envie de partager leur passion commune pour l’icône du jazz brésilien : la pianiste, chanteuse et compositrice Tania Maria. “A Tania Maria Journey” paraît le 16 avril chez Edyson Production.

Thierry Péala est reconnu dans le monde du jazz vocal contemporain (Norma Winstone, Kenny Wheeler, Bruno Angelini, Riccardo del Fra, Francesco Bearzatti) et Verioca Lherm est l’une des artistes françaises les plus reconnues dans l’univers des musiques populaires du Brésil (Joyce, Egberto Gismonti, Guinga, Eduardo Gudin, le duo Aurélie & Verioca)

Le destin a voulu que les deux artistes soient pressentis pour chanter en première partie de Tania Maria à l’Olympia en Février 2001 et c’est finalement Verioca qui le fera. Thierry et Verioca se rencontreront dans les coulisses de cette soirée particulière et contre toute attente, deviendront les meilleurs amis du monde. Commence alors une longue collaboration en duo.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Exactement vingt ans plus tard, Thierry et Verioca décident de rendre hommage à Tania Maria, choisissent treize des titres les plus emblématiques de la pianiste et les arrangent pour deux voix et guitare. Augmentés sur six titres de la présence du percussionniste Edmundo Carneiro, compagnon de route de Tania depuis plus de 25 ans.

La gageure était de transposer à la guitare la musique pianistique de Tania et d’y apporter sa propre touche... Ainsi pour cet enregistrement, Verioca a emprunté sur certains morceaux une esthétique proche de celle de Joao Bosco et le duo a laissé une grande place à la spontanéité et au plaisir des improvisations vocales partagées.

“Avec son habileté organique de pouvoir exprimer simultanément au clavier et à la voix la moindre de ses idées musicales, Tania nous montre la voie de la liberté et sa musique qui transcende tous les styles détient les clés du bonheur.”

Bonheur que Thierry Peala et Verioca Lherm ont voulu partager, en proposant cette interprétation des thèmes qui les ont accompagnés depuis tant d’années. Un voyage au fil de sa musique.

(extrait du communiqué de presse de l'album "A Tania Maria Journey")

Lipe-up

Thierry Peala (voix, percussions vocales, sifflet, piano )

Verioca Lherm (guitare, voix, percussions vocales, pandeiro guest)

Edmundo Carneiro (percussions)