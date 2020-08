Jazz Bonus : Terry Gibbs - Featuring Pat Moran

Fresh Sound réédite deux albums de Terry Gibbs, le swinguant vibraphoniste, en compagnie de la pianiste Pat Moran. Une version très West Coast du Modern Jazz Quartet.

Pour se produire dans les nombreux endroits qui ne pouvaient accueillir et/ou s'offrir son groupe Dream Band, le chef d'orchestre Terry Gibbs a monté plusieurs quartets au fil des ans. Son enthousiasme et les sonorités impérialement swingantes que l'on entend sur ces deux albums - "That Swing Thing !" et "Straight Ahead" - ont été enregistrés à Los Angeles en 1962 lors d'une série de concerts au Shelly Manne’s Hole et lors d'une session aux studios de Radio Recorders.

Dès la première note du vibraphone on entend que Terry Gibbs adorait swinguer et ses exhortations constantes de visu ou par la voix montrent qu'il voulait que tout le monde le sache, à commencer par les membres de son propre groupe.

Résultat : une série de captations épurées qui mettent en valeur, autant chez Terry Gibbs que chez le pianiste Pat Moran une grande liberté dans les solos. Le piano est un facteur d'animation dans les deux groupes, et Pat s'essaie même à l'orgue électrique sur quelques morceaux. Les deux sections rythmiques fonctionnent à merveille, dans une démonstration d'habileté technique et de vitalité d’un goût exquis.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)