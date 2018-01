Jazz Bonus : Tarek Yamani - Peninsular

Le pianiste Tarek Yamani est né à Beyrouth et vit désormais à Harlem. “Peninsular”, paru chez Edict Records, est son troisième album ou plutôt une expérience, une exploration, une plongée croisée dans les eaux jazzifiantes de l’East River et celles plus chaudes du Golfe persique. Réunir ces deux univers a toujours accompagné la carrière de Tarek tant les passerelles entre ces deux mondes sont évidentes.

Invité en 2015 par la Abu Dhabi Music and Arts Foundation à concrétiser ce projet, Tarek Yamani s’immerge pendant de longs mois à la découverte de musiques incroyablement riches, celles de la culture Khaliji (golfe, en langue arabe). Nourrie depuis des siècles par l’Afrique noire cette musique se démarque de ses cousines moyen-orientales par un swing intrinsèque et des percussions envoûtantes.

“Cette essence africaine est le facteur commun le plus important entre le jazz et la musique Khaliji” remarque Tarek Yamani, à propos de cet album qui a le bon goût d’abattre les frontières, les préjugés et les clichés.

Tarek Yamani (piano, clavier)

Elie Afif (basse)

Khaled Yassine (batterie)

Wahid Mubarak (percussions)

Ahmad Abdel Rahim (percussions)

Où écouter Tarek Yamani

lundi 19 mars à 21h au New Morning à Paris (75)