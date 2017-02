Jazz Bonus : Tamara Mozes - Moozing

Tamara Mozes est née à Budapest (Hongrie). Elle a obtenu son diplôme de piano à la Liszt Ferenc Academy of Music de Budapest en 2007. Parallèlement à ses études classiques, elle a commencé à jouer du jazz et a étudié l'improvisation et le piano jazz. En 2009, Tamara a été admise au Conservatoire National de Région de Paris. Elle a terminé ses études avec d'excellents résultats en 2012. En 2011, elle a obtenu une bourse du gouvernement français. En 2012, elle a fait une tournée de concerts de 3 semaines aux États-Unis. En 2015, elle a reçu la bourse nationale Lakatos Jazz de l'État hongrois.Son premier album, « Moozing », sortira le mois prochain sur le label Yolk, basé à Nantes.