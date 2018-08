Jazz Bonus : Talents ADAMI jazz 2019

L’Association Artistique de l’Adami (société civile pour les droits des interprètes) conçoit et produit des manifestations et des événements permettant aux artistes-interprètes professionnels de démarrer ou de poursuivre leur carrière dans les meilleures conditions.

L’opération Talents Adami Jazz change de formule en 2019 !En partenariat avec de grands festivals internationaux, l'Adami propose à un jeune artiste de jazz de collaborer avec un artiste de renommée mondiale de son choix en vue d'un concert qui sera diffusé sur les festivals partenaires.Cette collaboration doit être à l'initiative de l'artiste qui postule afin de mettre en valeur son projet artistique. L'artiste de renom met son expérience et son talent au service du projet L’opération Talents Adami Jazz dont la vocation est la mise en valeur des musiques de jazz permet à des artistes en développement de se produire sur les scènes de grands festivals internationaux et de bénéficier d’un accompagnement promotionnel. Les précédents Talents Adami ont été Alex Tassel Quintet, Harold Lopez Nussa Trio, Guillaume Perret & the Electric Epic, Céline Bonacina, Stéphane Kerecki, Laurent Coulondre Trio … L'appel à candidatures pour les lauréats 2019 est ouvert.

Conditions d'admission

L'artiste ou le groupe postule (pas le tourneur) ;

Avoir 36 ans maximum au 31 décembre 2019. Dans le cas d'un groupe, la moitié au moins devra respecter ce critère ;

Justifier d'expériences professionnelles préalables ;

Ne pas avoir été Talents Adami Jazz au titre d'une précédente édition ;

Ne pas être salarié ou membre de la famille d’un salarié de l’ADAMI ou des partenaires de la Manifestation ;

Etre résident français.

Respecter les conditions et modalités de la procédure d’inscription et de manière générale les conditions du règlement (accessible à l'étape 1 du formulaire d'inscription)

Eléments à fournir obligatoirement

Une biographie (word, pdf)

Une présentation détaillée du projet incluant le nombre de titres, etc (word, pdf)

L'accord écrit de l'artiste de renom (PJ modèle) (word, pdf)

Un budget détaillé (PJ modèle) (excel)

Une pièce d’identité (maximum pour 3 personnes)

Une/des photo(s) (jpeg)

Un/des extraits musical(aux) (mp3, 10 Mo maxi)

Un/des liens vers vidéo, extrait de concert exclusivement

Une fiche technique et/ou des éléments techniques adaptable aux conditions techniques de chaque festival

Les remises de dossiers se font du lundi 1er octobre au mercredi 31 octobre 2018.

à lire article Jazz Culture : Talents ADAMI jazz 2017